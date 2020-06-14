«بلدية أبوظبي» تخفض أسعار 37 سلعة 30%

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

طرحت بلدية مدينة أبوظبي عروضاً تخفيضية خلال الشهر الجاري على 37 سلعة مدعمة، عبر منافذها لبيع المواد الغذائية المدعمة للمواطنين والبالغ عددها 12 منفذاً، وذلك في إطار تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على إسعاد المواطنين، وتوفير خيارات متعددة لحصولهم على احتياجاتهم من السلع الغذائية، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الراهنة، وتطبيق مبادرة «خلك في البيت» وذلك حماية وصوناً لسلامة المواطنين وصحتهم العامة، وكذلك لدعم الأسر المواطنة وتوفير كافة احتياجاتها بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم.

وتراوحت نسبة التخفيضات من 10 إلى 30%، وشملت السلع المخفضة: «عبوات المياه، والحليب، والشاي، ومنظفات الأرضيات، ومنظفات الملابس، ومنظفات الحمامات والمطابخ، والمناديل، والدجاج، والبرجر، والنقانق، والمعكرونة، والعدس الأحمر».

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن «منافذها الـ12 تعمل لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، وتوفر البلدية عبر هذه المنافذ 133 سلعة غذائية، تحتوي على أهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، كالأرز والطحين والسكر والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة وغيرها الكثير».

وكانت البلدية ضاعفت عدد سيارات توصيل السلع الغذائية إلى منازل المواطنين بهدف إراحة المتعاملين من الذهاب إلى المراكز والمنافذ للحصول على ما يريدون من المواد، حيث وفرت منصة إلكترونية تمكن المتعاملين من طلب السلع الغذائية خلال دقائق معدودة.

وتشمل خدمة التوصيل للمنازل جميع مناطق مدينة أبوظبي والبر الرئيس، خلال ساعات التوصيل لجميع أيام الأسبوع ومن الـ7 صباحاً إلى الـ6 مساءً، مؤكدة أن خدمة توصيل السلع الغذائية المدعمة والخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين مجانية.

عناية

تطبق بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، جميع الإجراءات الاحترازية الصحية في كافة منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية في ما يتعلق بآلية التعامل مع المتعاملين.

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