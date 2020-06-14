بدء المرحلة العاشرة من تعقيم الحوض 40 في مصفح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن تنفيذ المرحلة العاشرة من حملة تعقيم بمنطقة مصفح في الحوض 40، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد - 19 "، وتقوم الدائرة بهذه الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

و يستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الحوض المستهدف، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحوض.

ولن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض.

وعلى المقيمين في الحوض التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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