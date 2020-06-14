كهرباء الشارقة تراجع تطوير الأداء

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أمس، «أسبوع الاستراتيجيات»، بهدف إجراء التحليلات اللازمة للموقف الاستراتيجي والوضع التنافسي، واتخاذ القرارات الإدارية لتطوير الأداء، بعد انحسار جائحة انتشار فيروس «كورونا»، وعودة العمل في كل القطاعات ووضع معايير أداء للربط بين رؤية الهيئة ورسالتها وبين الواقع التطبيقي لهذه الرؤية والرسالة، في ظل المتغيرات التي فرضتها الظروف الراهنة من خلال مهمات وأنشطة الإدارات التنفيذية، وكذلك تحديد عدد من معايير الأداء المختلفة الممكن استخدامها كونها مؤشرات نجاح، وذلك من خلال التعاون بين كل الإدارات وفرق العمل، لمراجعة وتقييم استراتيجية الهيئة المتكاملة، والإجراءات الوقائية والتحول الذكي في تقديم الخدمات، وتستمر فعاليات أسبوع الاستراتيجيات بالهيئة، بمشاركة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 7 مساء طوال أيام الأسبوع الجاري.

ويشارك في الاجتماعات وورش العمل الخاصة بأسبوع الاستراتيجيات أكثر من 35 إدارة وفريق عمل، وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وسيتم في ختام فعاليات الأسبوع الإعلان عن ملامح الاستراتيجية الجديدة في كل القطاعات.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن: «الهيئة تعمل خلال هذا الأسبوع على مراجعة استراتيجيات كل مجالات العمل سواء المتعلقة بالكوادر البشرية أو تطوير خدمات الكهرباء والمياه والغاز من ناحية الإنتاج والتوزيع والشبكات أو تحقيق رضا المشتركين ووسائل التواصل المناسبة مع المشتركين وتطوير كل إجراءات العمل الخاصة بالخطة التنفيذية وخريطة الطريق لاستراتيجية الطاقة، وذلك لضمان المضي قدماً في تطبيق أسسها ومعاييرها».

وأوضح أن الهيئة تعمل على المراجعة الدورية والمنتظمة للخطط الاستراتيجية في كل الإدارات والمشروعات، التي تنفذها والأنشطة التنفيذية والخطط التشغيلية والتكتيكية للوحدات التنظيمية في الهيئة، وتطوير استراتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

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