«أشغال الشارقة» تنجز مجلسين أدبيين في كلباء وخورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة من إنشاء مبنى مجلس كلباء الأدبي، وآخر لمدينة خورفكان، بعد توجيه واعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء مجلسين أدبيين، يحملان اسمي المدينتين ليقوما بدورهما بتطوير المشهد الأدبي، ويتمما مسيرة الثقافة في إحياء الأمسيات الأدبية والشعرية، ويكونا ملتقى لتجمّع الأدباء ورواد الثقافة بتكلفة 8 ملايين درهم.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن: «الدائرة أنجزت مبنى مجلس كلباء الأدبي، بالإضافة إلى تأثيثه، ويضم عدداً من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة، والغرف الإدارية وغرفة اجتماعات، ومجموعة من المجالس المغلقة والمفتوحة، ويقع المجلس في منطقة حيوية بمدينة كلباء».

وأكد السويدي أن «المباني في إمارة الشارقة تحمل تنوعاً فريداً، وإشعاعاً معرفياً وحضارياً يلقي بظلاله، من خلال المباني ذات الطرز المحلية والإسلامية الدقيقة التفاصيل، وذات جماليات جاذبة، تقع في أماكن حيوية تسر المارين من تلك المناطق».

وإلى ذلك، أنجزت الدائرة مبنى مجلس خورفكان الأدبي، وتم تسليمه إلى دائرة الثقافة في كلباء، بالإضافة إلى تأثيثه ويضم عدداً من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة يتسع لـ100 شخص، وغرفة اجتماعات، ومجموعة من المجالس المغلقة والمفتوحة، ويقع بمنطقة حطين في موقع حيوي، يقع في قلب خورفكان، وبلغت تكلفة المشروع 4 ملايين درهم.

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