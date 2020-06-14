الصحة الإماراتية توضح حقيقة انتقال عدوى كورونا عن طريق الأقمشة

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه لا توجد حالات مؤكدة لإصابات انتقلت إليها عدوى كورونا من الأقمشة وما زالت المعلومات حتى الآن غير أكيدة حول مدى حياة الفيروس عليها، ولضمان الوقاية هذه الخطوات الصحيحة لغسل الملابس في حال الاشتباه بوجود إصابات بكورونا في المنزل.

وتواصل الإمارات تحقيق أرقام إيجابية في مواجهة فيروس كورونا حيث أعلنت عن شفاء 701 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 27,462 .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42,294 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز