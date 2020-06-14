«شرطة عجمان» تناقش آليات العمل لما بعد «كورونا»

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، والمنعقد «عن بعد» عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بجهودهم المتميزة وإنجازاتهم وتضحياتهم وبطولاتهم المقدمة خلال جائحة «كورونا» للعبور إلى بر الأمان وحماية الإنسان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التدابير والقرارات المتعلقة بالجائحة ودعم فاعليتها وجدواها، ودراسة حاجة الوضع الراهن لسن قوانين وتشريعات بديلة أو جديدة، كما تم استعراض ومناقشة الأفكار والمقترحات والتصورات المستقبلية بشأن ما بعد «كورونا» بما يتضمن من مراكز الخدمة وتقديم الخدمات الداخلية والخارجية وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعزز جودة العمل الشرطي.

ومن جانب آخر تم استعراض نتائج تقرير فريق عمل متابعة تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، والمتعلقة بمخالفات برنامج التعقيم الوطني، وكذلك تم عرض ومناقشة تقرير المتعامل السري لعام 2019.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تطبيق القرارات الصادرة من القيادة الرشيدة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحين انتهاء هذه الأزمة، متمنياً السلامة للجميع.

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