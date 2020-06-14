مناقشة تطوير العمل «عن بعد» في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الاجتماع الخامس للجنة العليا الدائمة بحضور جميع الأعضاء، والذي عقد «عن بعد» وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الاجتماع نتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في القيادة عن الربع الأول من العام الجاري والتقنيات المستخدمة لتطوير العمل «عن بعد».

مؤشرات

وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات الإنتاجية على مستوى القيادة واستعراض التقرير الإحصائي الأمني عن الربع الأول من هذا العام كما تم استعراض نتائج العمليات الإدارية الرئيسة، والجهود الإعلامية للقيادة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومؤشر الاجتماعات الرقمية «عن بعد».

حرفية

وثمن اللواء النعيمي دور جميع الإدارات الشرطية في التعامل بحرفية كاملة مع جائحة فيروس كورونا والعمل بكل جهد ممكن للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن انتشار هذا الفيروس، مؤكداً أن الاستمرار بهذه الوتيرة العالية من العمل الجاد يتطلب تضافر الجهود وشحذ الهمم حتى الوصول إلى بر الأمان.

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