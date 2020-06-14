محمد بن راشد يعتمد معايير صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم.

وأوضح سموه أنه وترسيخاً للشفافية أقر تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي. وقال سموه عبر سلسلة تغريدات في حسابه في تويتر: "مع استمرار عودة الحياة لقطاعاتنا الحيوية ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي. ترسيخاً للشفافية".

وأشار سموه إلى اعتماد نظام ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية، وقال: "أقررنا اليوم نظاماً ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة. التقدير واجب لكل من ساهم وشارك في تحمل الأعباء معنا خلال الأزمة. ونقول للجميع القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات".

كما أقر سموه إنشاء "شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية"، وقال: "كما أقررنا اليوم إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية. مؤسسة وطنية هدفها تقديم خدمات الدفع الرقمية لكافة قطاعاتنا في الدولة بشكل آمن وسريع ومضمون. اقتصادنا الرقمي الوطني في تطور. ومؤسساتنا تواكب".

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