موظفو حكومة الشارقة : سعداء بالعودة للعمل والاجراءات الاحترازية تشجع على التنافسية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أبدى عدد من موظفات حكومة الشارقة سعادتهن بالعودة الى العمل من مكاتبهن بعد انقطاع دام فترة طويلة بسبب جائحة كورونا ، حيث أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل بجميع الجهات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بحد أدنى لما نسبته ( 30% ) من الموظفين ، مبينات أنهن سعيدات ببداية العمل داخل المكاتب ، حيث وجدن بيئة مشجعة ومحفزة للإنتاج بددت مخاوفهن من انتقال عدوى فيروس كورونا اليهن ، وذلك من خلال اعتماد ثقافة التعقيم والعمل بالإرشادات التي نادت بها الجهات المختصة بين كافة المتعاملين ، الامر الذي يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي وبالتالي زيادة الانتاج والانتاجية .

سلامة

تقول جواهر سيف العود مدير مكتب الفعاليات والأنشطة بدائرة الموارد البشرية بالشارقة انه بعد العمل عن بعد لمدة 3 أشهر بدأنا الدوام بالدائرة والتي وفرت كافة الاجراءات الاحترازية من حيث التباعد الجسدي والاجتماعي بين الموظفين ، اضافة الى توفير اجراءات السلامة في كافة الممرات من خلال الارشادات التي تم وضعها والتي تطالب بترك مسافة بين كل موظف ، كما أن نسبة العودة حاليا 30 % ، فتم تقسيم الموظفين على مجموعتين ، في الأسبوع الاول يداوم مجموعة معينة من الموظفين ، والذي يليه مجموعة اخرى ، كما أن الموظف الذي لم يداوم في المكتب يكون عمله ع بعد ، مبينة أن العمل من المكاتب يبث روح المنافسة و يحفز على زيادة الانتاج .

حماس

وتقول مريم سيف السويدي رئيس قسم التخطيط والمتابعة بالدائرة انه بعد اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية تم العودة الى العمل في المكاتب بكل حماس ، بعد أن كان العمل يتم عن بعد بكل احترافية وجدارة ، كما ان مثل تلك الظروف تبين معدن الموظف ، وأنه بحسب حاجة العمل تم توزيع الموظفين على مناوبتين ، الأولى ميدانية والثانية عن بعد من المنزل ، مبينة أن لعودة الموظفين للدوام من مقار عملهم إيجابيات تتمثل في بث الطاقة الإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد الامر الذي يعزز المسئولية وزيادة الانتاجية .

سعادة

وفي ذات السياق تقول منال خالد الشامسي مساعد منسق تميز مؤسسي بدائرة الموارد البشرية ان أول يوم للعمل بعد انقطاع 3 أشهر شعرنا بسعادة غامرة ، وكلنا نتطلع الى العمل من المكاتب بنسبة 30 % كما أن العودة إلى العمل المباشر وبشكل تدريجي سوف تساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما يثلج صدور جميع الموظفين .

معنويات عالية

وتقول مريم الشيخ موظفة بالشارقة ان المعنويات عالية للعودة للعمل ، كما أن الدائرة عززت من الاجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى للموظفين الآخرين من خلال التباعد المكتبي ووضع الحواجز الزجاجية بين مكتب وآخر ، معبرة عن فرحتها بالعودة إلى العمل، مؤكدةً أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في المكاتب ، لأن من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الصحية والسلامة العامة والمهنية للموظفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى استعدادها لخدمة الوطن في أي موقع .

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