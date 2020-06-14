المصدر: البيان الإلكتروني

بعث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رسالة شكر وجهها إلى الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرض الدولة.

رسالة الشكر جاءت عبر فيديو بدأه باقتباس من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله":

"لا مستحيل مع الإصرار، ولا مستحيل مع الإيمان، ولا مستحيل مع الحياة".

تقول الرسالة:

رسالة شكر من حمدان بن محمد إلى إماراتنا.. إلى شعبنا.. إلى أبطالنا.. القادم أجمل.

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