شما المزروعي: 1648 برنامجاً نفذتها المجالس والمراكز الشبابية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب أن إجمالي عدد المجالس الشبابية في الدولة وصل إلى 106 مجالس، تضم في عضويتها نحو 1163 عضواً، تم تشكيلها لدعم جهود الحكومة في استنهاض طاقات الشباب، وتعزيز أواصر الانتماء والروح الوطنية في نفوسهم.

وأضافت: نفذت «المجالس الشبابية» و«المراكز الشبابية» التابعة لوزارة الدولة لشؤون الشباب 1648 برنامجاً، استفاد منها نحو 78 ألفاً و686 شاباً وشابة، من بداية عام 2019 وحتى الآن.

وأفادت خلال استعراضها أمام المجلس الوطني الاتحادي، أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة الاتحادية بأن المجالس الشبابية في كل من إمارة الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، عقدت من بداية عام 2019 وحتى الآن (2019-2020) نحو 328 نشاطاً استفاد منها 18 ألفاً و686 شاباً وشابة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية هذه المجالس في الاستماع إلى آراء الشباب وأفكارهم، والعمل على تطويرها، وتحويلها إلى برامج عمل مستقبلية لخدمة المجتمع.

مشاريع

وقالت شما المزروعي: إن أجندة المؤسسة الاتحادية للشباب، تتضمن العديد من المشاريع التطويرية، ومنها مشروع تطوير «مركز العين للشباب» بحيث سيخدم أكثر من 60 ألف شاب وشابة، ومشروع مركز الفجيرة للشباب، وهو عبارة عن مبنى ضخم، يحتضن الإبداعات الشبابية، إضافة إلى مشروع لتطوير نموذج جديد لمراكز الشباب المتنقلة، بدأت الهيئة بتطويرها نوفمبر الماضي بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحة أن العام الماضي شهد تطوير 5 مراكز شبابية في آن واحد بمجهود الشباب دون سن 30 عاماً.

وأشارت إلى أن المؤسسة نظمت بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية نحو 1320 برنامجاً ونشاطاً استضافها 13 مركزاً شبابياً تابعاً للمؤسسة الاتحادية للشباب، استفاد منها أكثر من 60 ألف شاب وشابة خلال الفترة من الأول من يناير 2019 إلى الآن.

وشددت معالي شما المزروعي، أن مراكز الشباب تعد نموذجاً ناجحاً في تمكين الطاقات الشبابية، مؤكدة دعم قيادة الإمارات لشبابها في أن يكونوا قادة المستقبل يساهمون بشكل فعال في مسيرة تنميتها، فضلاً عن المساهمة في خلق نموذج عمل شبابي فريد على مستوى العالم.

وبينت أن الوزارة ستشرع في تنفيذ مبادرة تستهدف توكيل مهام إدارة المراكز الشبابية، لعدد من القيادات الشابة، ترسيخاً لجهود الحكومة في دعم هذه الفئة، وقالت: مراكز الشباب في السابق كانت تركز على الأنشطة الرياضية ومساحتها وخدماتها ومعداتها محدودة ولا تعمل أكثر من 7 ساعات يومياً ولم تتوافر فيها بنية تحتية حديثة لتقنية المعلومات ومأسسة العمل الشبابي.

وأضافت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: خلال عام واحد أصبحت هذه المراكز توفر عشرات المساحات الخدمية وأفضل معايير الأمن والسلامة وأحدث التقنيات والمعدات ومئات البرامج والأنشطة وتعمل أكثر من 15 ساعة يومياً بما فيها أيام الإجازات الرسمية، وجميع المساحات يمكن للمؤسسات والشباب حجزها رقمياً خلال دقيقة واحدة.

عام واحد

وأفادت بأن الوزارة حرصت على أن تضم أكثر من 21 نشاطاً شملت مختبرات ومساحات لورش العمل، واستديو إعلامياً وقاعات اجتماعات ومكتبة ومطاعم ومقاهي شبابية ومراسم فنية، ومختبراً للطباعة ثلاثية الأبعاد ومختبراً للحواسيب وغيرها، لافتة إلى أن الوزارة تدير 122 مساحة خدمية للشباب في كل إمارات الدولة جميعها متاحة مجاناً وبصورة يومية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز