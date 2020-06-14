70 ألف عامل أجروا فحص «كورونا» في «صناعية عجمان»

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

بلغت حصيلة الفحوصات الطبية لفيروس «كورونا» المستجد، التي أجرتها فرق المسح الطبي، عبر 6 عيادات متنقلة في المناطق الصناعية بعجمان 70 ألف فحص للعمال في مساكنهم، إضافة إلى بناء مستشفى ميداني، خصص لتقديم الفحوصات والخدمات العلاجية بسعة 100 سرير، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتحقيق السلامة للعمال، وتقديم الرعاية الصحية لهم، كما تم تخصيص مبنى متكامل للعزل الصحي بسعة 470 سريراً، وتوفير فرق طبية لتقديم العلاج والفحوصات للمرضى بمراكز العزل الصحي مع توفير الأجهزة والمعدات الطبية لمتابعة حالات المرضى، إضافة إلى وجود نسبة عالية من حالات الشفاء بين المرضي عموماً في عجمان، ما أدى إلى إخلاء 3 فنادق كانت مخصصة لاستضافة مرضى العزل الصحي.

وقال حمد تريم عبيد الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية لـ«البيان»: «الحمد لله هنالك دعم كبير وجهود مضاعفة من القيادة الرشيدة في الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، واتخاذ خطوات وإجراءات استباقية للحد من الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والفحوصات والعلاج للمصابين، الأمر الذي أسهم في تحقيق نسب شفاء كبيرة بين المرضى، والعودة إلى أسرهم، وتم إخلاء 3 فنادق كانت مخصصة للعزل الصحي.

خدمات علاجية

وكشف مدير منطقة عجمان الطبية عن الانتهاء من إجراء فحوصات طبية لفيروس «كورونا» المستجد لـ 70 ألف عامل في المناطق الصناعية، بواسطة 6 عيادات طبية مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالكشف الطبي، وأكد الشامسي أنه تم عزل المصابين مباشرة في مبني مخصص للعزل الصحي بسعة 470 سريراً، وبه كل الخدمات العلاجية وفريق طبي متكامل، يقدم الرعاية الصحية والعلاج للمرضي.

وأكد الشامسي أن اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بصحة وسلامة كل أفراد المجتمع كانت حافزاً كبيراً لجميع العاملين في الصف الأول لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد .

مبادرات إنسانية

وأشاد الشامسي بالمبادرات الإنسانية، التي ساندت جهود وزارة الصحة، وعززت مسيرة تحقيق الصحة والسلامة لأفراد المجتمع ومواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبالدعم الذي قدمه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بتقديم فندق للعزل الصحي للمرضى، وحمد بن غليطة، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان لتقديمه فندقاً للعزل الصحي .

وكشف الشامسي عن قيام فرق طبية وبمساعدة المتطوعين بتقديم خدمات الفحص الطبي لكبار المواطنين والمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعائلات في منازلهم مجاناً، مشيراً إلى عمل مركز الحميدية الصحي على مدار 24 ساعة، لتقديم خدمات المسح الطبي لفيروس «كورونا» المستجد.

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