دراسة:39 % من المدخنين انخفض تدخينهم خلال الحجر

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت نتائج أولية لدراسة علمية أجريت في الشارقة حول التغيرات التغذوية ونمط الحياة أثناء الحجر الصحي المنزلي خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن 39% من المدخنين انخفض معدل التدخين لديهم في فترة الحجر، وأن 29.4% من أفراد المجتمع أكدوا أن وزنهم ازداد خلال الفترة نفسها، و32% ارتفعت كميات تناول الطعام لديهم.

وأظهرت الدراسة أن 98% من المجتمع يؤمنون بأن الحجر المنزلي وسيلة فعالة لحماية العائلة ووقف انتشار الأمراض المعدية.

وقد بنيت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة هي: الصحة والنشاط البدني، والعادات الغذائية، وأسلوب الحياة المتبع، وتم تنفيذها من خلال تصميم استبانة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة 2060 مشاركاً.

وعمل على إعداد الدراسة: إيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتورة هادية رضوان، أستاذة مساعدة بكلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والدكتور حيدر حسن، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، ومهرة خلفان الكتبي، ماجستير الصحة العامة، مديرة شعبة إدارة المعرفة والأداء بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة فرح نجا، أستاذة مشاركة في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومروة الهلالي، اختصاصية التغذية في مستشفى القاسمي.

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