اعتماد تقرير حول مشروع قانون في شأن التعاونيات

المصدر: (أبوظبي - وام)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.

تضم اللجنة في عضويتها كلاً من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير وعائشة رضا حسين البيرق وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان اليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون وأدخلت تعديلاتها على بنوده بعد سلسلة من الاجتماعات، التقت فيها ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون وناقشت معهم تعديلات وملاحظات الأعضاء حول بعض النقاط. وأضاف إن اللجنة ناقشت تقريرها النهائي حول المشروع وأدخلت عليه تعديلاتها وملاحظات أعضاء اللجنة، وتم اعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

وأكد أن مشروع القانون يحقق فوائد عدة في آن واحد إذ سيمكن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية ما يساهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

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