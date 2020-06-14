«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة موضوع «التلاحم الأسري»

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وتتكون اللجنة من كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، إن اللجنة تواصل مناقشة الموضوع ضمن خطة عمل اللجنة التي تشمل عقد لقاءات مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في التلاحم الأسري، لتبادل الآراء حول العديد من التحديات التي تقف أمام تلك الجهات في ترسيخ التلاحم الأسري، وحل القضايا الأسرية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض جهود تلك الجهات ومدى تطبيقها لاستراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة، وجهود التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول محاور الموضوع، والرد على استفسارات وملاحظات اللجنة التي خرجت بها خلال مناقشتها الموضوع في اجتماعاتها السابقة، واطلاعها على التقارير الفنية والاجتماعية المختلفة.

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