عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الكندي يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع فرانسوا فيليب شامباين، وزير الخارجية الكندي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وأهمية تعزيز ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والبنية التحتية والمرأة والشباب والطاقة.

تطورات

وتطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وجهود البلدين الصديقين للسيطرة على تداعياته، وأكدا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين من أجل احتواء تداعيات الجائحة، وأشادا بالجهود المشتركة من الجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات وكندا خلال إتمام عملية إجلاء رعايا البلدين خلال الفترة الماضية جراء «كورونا».

وأكد سموه ووزير الخارجية الكندي ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

تعزية

وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالتعزية لفرانسوا فيليب شامباين في ضحايا «كوفيد - 19»، معرباً عن تمنياته للشعب الكندي الصديق السلامة والازدهار والرخاء.

وأكد سموه العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، والحرص المستمر على دعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

حضر الاتصال المرئي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وخليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وفهد سعيد محمد الرقباني، سفير الدولة لدى كندا، ومارسي جروسمن، سفيرة كندا لدى الدولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز