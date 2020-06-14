63.7 % نسبة التعافي من «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي ــ البيان

واصلت نسبة المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في الإمارات ارتفاعها لتتجاوز 63.7 %، مع شفاء 815 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26761 حالة.

يأتي ذلك مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، إذ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41,990 حالة.

خطة

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس«كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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