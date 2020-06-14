«الخارجية» تعزز خدماتها الإلكترونية والذكية

المصدر: (أبوظبي - وام)

حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية والذكية للمتعاملين عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وذلك تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها، وأيضا منذ بداية الأزمة الناتجة عن جائحة (كوفيد 19) حول العالم.

وأفاد فيصل عيسى لطفي، مستشار إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بأنه تبين وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وذلك بسبب تفعيل آلية إنجاز المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمة التوصيل التي تؤمن استلام وتسليم المستندات من موقع المتعامل بالتعاون مع بريد الإمارات.

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