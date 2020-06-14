الزيودي يدعو لغرس مفاهيم التربية البيئية بنفوس الطلاب

المصدر: (العين - وام)

دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إلى غرس مفاهيم التربية البيئية في نفوس الطلبة والطالبات خاصة والمجتمع بوجه عام، والعمل على إعداد أجيال واعية بالبيئة وتحدياتها.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال «المعرض البيئي الافتراضي» الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة بالتزامن مع يوم البيئة العالمي بحضور الدكتور سالم بن ركاض العامري، والدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من القيادات التربوية المهتمة بالمجالين البيئي والصحي.

وأكد أن الفرق التطوعية البيئية وجمعيات النفع العام أظهرت خلال الفترة الحالية وعياً كبيراً عبر المساهمة في المشاريع المجتمعية وتنظيم حملات توعية بيئية وغيرها من المبادرات المجتمعية. تم خلال الحدث عرض أعمال الطلبة والطالبات الذين قدموا 204 مشروعات بيئية.

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