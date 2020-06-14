تعقيم شامل في «الدفاع المدني» بدبي لاستقبال الموظفين

المصدر: دبي- البيان

يستأنف موظفو الدفاع المدني في دبي دوامهم من المكاتب صباح اليوم بنسبة 100%، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بعودة العمل في مكاتب دوائر حكومة دبي بنسبة 100%.

وأكد العميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، اكتمال الاستعدادات في مبنى الإدارة العامة لاستقبال الموظفين، عبر التطهير الشامل والتعقيم بواسطة أرقى تقنيات التعقيم الحديثة لكافة أجزاء المنشآت والمرافق، وتركيب أجهزة قياس الحرارة، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات والمطهرات للموظفين والمتعاملين، وتخصيص غرفة للعزل في حالات الاشتباه، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتطبيق أرقى معايير الحماية والوقاية للعاملين والمتعاملين.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بدبي، وضع كافة القرارات الحكومية والصحية في مسار تنفيذها الصحيح، انطلاقاً من حرصه على تعزيز استمرارية العمل الحكومي، التي أسهمت في تحقيق العودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين تم استثناؤهم من القرار، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ومهنية بفضل البنية التحتية التقنية والأنظمة الإلكترونية الداعمة لهم، وتشدده في الالتزام بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار الفيروس.

ووجّه العاملين إلى التقيد بكافة النقاط والمحاور الإرشادية التي تضمنها «بروتوكول العودة للعمل» ومنها التباعد الاجتماعي بين الموظفين واستخدام كمامات الوجه، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتغطية الفم والأنف باستخدام منديل أو ثني الكوع عند السعال «العطس»، وقراءة الملصقات واتباع التعليمات بشأن أساليب الوقاية والحفاظ على السلامة، مؤكداً أن الإدارة العامة قد وضعت الضوابط اللازمة لتطبيق نظام الدوام المرن، في ما يتعلق بالحضور والانصراف، حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.

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