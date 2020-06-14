محاكم دبي تستأنف تقديم خدمات الزواج في مركز «وافي مول»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت محاكم دبي عن استئناف تقديم خدمات الزواج في مركز وافي مول ابتداء من اليوم، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 7:30 مساء، في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين، الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

ونوهت محاكم دبي بأن إتمام عقد الزواج يتطلب حضور الزوج والزوجة، وحضور ولي أمر الزوجة أو من يمثلها قانونياً، ووجود شاهدين مسلمين، وإحضار أصل الهوية لجميع الأطراف، والفحص الطبي (للمخطوبين) من مركز حكومي معتمد.

كما وضعت محاكم دبي علامات إرشادية لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، إلى جانب لوحات إرشادية، تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة في دبي للإبلاغ عن أي إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس «كورونا»، وهذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأشارت محاكم دبي إلى ضرورة أن يستفيد متعاملوها من سلسلة الخدمات الذكية، التي تقدمها كونها خياراً أساسياً، في حين ستقوم الدائرة بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد، لضمان استمرارية الأعمال.

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