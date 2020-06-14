الفلاسي: لمسنا روحاً إيجابية بين الموظفين

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكد عبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عودة الموظفين إلى مقار العمل خطوة مدروسة، وهناك تجهيزات بأعلى المستويات في الدوائر والمؤسسات لحماية الموظفين من تداعيات انتشار وباء كورونا.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني أمس إلى أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته حكومة دبي يساعد الموظف على العودة لمقر العمل بروح إيجابية، وهو ما لمسناه خلال الأسبوعين الماضيين بعد عودة 50% من الموظفين إلى مقار عملهم، حيث تلاشى الخوف بمجرد مشاهدة الإجراءات الاحترازية في مقار العمل، والخطوات التي طبقت على أرض الواقع، كتحديد أعداد المداخل لخروج ودخول الموظفين، ومنع الزيارات فيما بينهم، والاستمرار في عقد الاجتماعات عن بعد.

وأوضح الفلاسي أن استثمار حكومة دبي في التقنيات الحديثة ساهم في أداء الأعمال بسلاسة دون تحديد مكان لوجود الموظف، كما أن العمل عن بعد ساهم في تقريب المسافات بين المؤسسات والدوائر، حيث لعبت التقنيات الحديثة دوراً في توحيد الجهود وتشكيل الفرق وعقد الاجتماعات في أقل وقت ممكن.

ويستأنف اليوم جميع موظفي حكومة دبي، تأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم بنسبة 100 %، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تضمن سلامة وصحة الموظفين، وشددت الدوائر والمؤسسات على موظفيها، اتباع وتطبيق حزمة من الإجراءات، منها ضرورة استخدام كمامات الوجه للموظفين، والذي يُعد أمراً إلزامياً خلال ساعات العمل، ومنذ الخروج من المنزل، وخلال الطريق، وفي مقر العمل، وخلال العودة للمنزل، وتجنّب المصافحة أثناء تحية الآخرين، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، خاصة أثناء التنقل، وأثناء الانتظار لاستخدام المواصلات العامة.

غسل اليدين

كما شددت الدوائر على أهمية ترك النوافذ مفتوحة في المركبات، على الأقل لمدة 15 دقيقة، عند استخدام السيارة الخاصة، وغسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتغطية الفم والأنف باستخدام منديل، أو ثنية الكوع عند السعال/‏‏‏‏العطاس، وقراءة الملصقات، واتباع التعليمات بشأن أساليب الوقاية والحفاظ على السلامة.

وتأتي عودة الموظفين للمكاتب، بعد انتظام عودة 50 % من موظفي دوائر حكومة دبي خلال الأسبوعين الماضيين بنجاح، ما سمح للمؤسسات والدوائر، تجهيز أماكن العمل، ما يضمن صحة وسلامة الموظفين، ويراعي تطبيق الإجراءات الموصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وهو ما مهد أيضاً عودة جميع الموظفين اليوم بنسبة 100 %، باستثناء كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني من أمراض مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة، في ظل الظروف الطارئة، من العودة للعمل في المكاتب.

وكانت دوائر حكومة دبي، وزعت خلال الأسبوعين الماضيين، إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن، اعتباراً من المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، والتي تضمنت إرشادات الوقاية، وكيفية المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية، ووفرت معقمات اليدين في المصاعد، لاستخدامها بعد لمس الأزرار، وغيرها من الأدوات المكتبية، كما وفرت غرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أي أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.

التباعد الجسدي

كما قامت دوائر دبي، من أجل التأكيد على التباعد الجسدي، بوضع العلامات الإرشادية في مختلف الأنحاء، لتنبيه الموظفين والمتعاملين على ضرورة الالتزام بالتباعد، عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما وضعت لوحات إرشادية، تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي، وهو 800342، للإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا».

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