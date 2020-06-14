مراكز خدمة المشتركين بـ«كهرباء الشارقة» تعاود استقبال المتعاملين

المصدر: (الشارقة – البيان)

فتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أبواب مراكز خدمة المشتركين، لاستئناف العمل والبدء باستقبال المتعاملين مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتستمر مكاتب خدمة المشتركين في عملها من الساعة 7.30 صباحاً حتى 8.00 مساء طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات وذلك لتقديم أفضل الخدمات.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة أماكن العمل للاستقبال الآمن للموظفين والمتعاملين، ورفع الوعي وتنظيم دورات تدريبيّة وورش عمل لرفع مستوى وعي الموظفين حول الإجراءات الاحترازية المطلوبة وتطبيقها بشكل سليم، إضافة لمتابعة القرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة حول التعامل مع أي مستجدات بخصوص الجائحة والاستمرار في عقد الاجتماعات عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، وإعادة ترتيب المقاعد في قاعات الانتظار ومراكز خدمة المشتركين لضمان التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أكد حسين عسكر نائب مدير إدارة خدمة المشتركين أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة في مراكز خدمة المشتركين التي يبلغ عددها 8 تضمنت التأكيد على التنظيف والتعقيم المستمر لجميع الأماكن في مقر العمل واستخدام كمامات الوجه، وأنه يُعد أمراً إلزامياً.

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