موارد الشارقة تستكمل فحوصات «كوفيد 19» لموظفي الحكومة بالوسطى

المصدر: (الشارقة ــ البيان)

استكملت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية، تنفيذ فحوصات فيروس «كورونا» «كوفيد 19» المستجد، لموظفي حكومة الشارقة بالمنطقة الوسطى، في مقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة.

يأتي ذلك استمراراً للفحوصات التي تم تنفيذها لكافة موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، الذين تقرر عودتهم إلى العمل بدءاً من اليوم، وذلك للتأكد من سلامتهم عند مباشرة العمل.

ونفذت الفحوصات، بالتنسيق مع منطقة الشارقة الطبية في كافة مدن ومناطق الإمارة بمدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وذلك مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين، وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص. وقد قامت الدائرة، بالتنسيق مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، لتوجيه جميع موظفيهم المواطنين والمقيمين، لإجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» «كوفيد 19» المستجد مجاناً، وذلك في مواقع الفحص التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض، بالمقار المحددة في كل منطقة.

واستقبل مقر الفحص بالمنطقة الوسطى، موظفي الحكومة، وتم إجراء الفحوصات، وأخذ المؤشرات الحيوية لهم، للكشف المبكر عن إصابات «كوفيد 19»، وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم، حيث تم تقسيم الجهات إلى مجموعات، تضمن عدم التزاحم بين الموجودين من الموظفين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد.

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