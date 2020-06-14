انطلاق المرحلة الأولى لحملة تعقيم منطقة صناعية العين

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق اليوم المرحلة الأولى لحملة تعقيم منطقة صناعية العين، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس "كوفيد-19". وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر: يستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في المنطقة، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة المستهدفة.

وأضاف : لن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض، وعلى المقيمين في المنطقة التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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