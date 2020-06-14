تزويد حدائق ومنتزهات الشهامة بمبردات مياه ومقاعد جديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

نفذت بلدية أبوظبي من خلال مركز بلدية الشهامة أعمال تركيب مقاعد ومبردات مياه وسلال مهملات في عدد من الحدائق والمنتزهات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز في الرحبة والباهية والشهامة والسمحة ومنتزه ياس.

تضمنت الأعمال تركيب عدد من المقاعد والطاولات وسلال المهملات في حدائق الرحبة، والباهية، والشهامة بواقع 10 طاولات بمقاعد خشبية ذات أرجل معدنية في حديقتي الرحبة والشهامة 3 وتركيب 21 سلة مهملات في حديقة الباهية وتثبيت المقاعد والسلال على قواعد خرسانية تتوافق مع المواصفات المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.

كما تم تركيب 18 مقعداً و20 سلة مهملات في منتزه ياس، إضافة إلى 20 براد مياه موزعة على حدائق الرحبة، والباهية، والشهامة 1، والشهامة 2، والشهامة 3، وحديقتي السمحة.

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