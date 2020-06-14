590 استشارة من «إسلامية دبي»

المصدر: دبي - البيان

قدمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 590 استشارة منذ بدايـــــــة العام الحالي وحتى شهر مايــــو الماضي. ويأتي ذلك التزامــــــاً من الدائرة بتقديم أفضل الخدمات، والاستشارات البناءة لجمهور المتعاملين، بالتعاون مع المؤسسـات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك سعياً منها في رفع مستوى الوعي المجتمعي، ونشر الطاقة الإيجابية.

حلول

وأكدت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني: في ظل ظروف الأزمة الراهنة التي يمر بها المجتمع والأسرة، وضعت الدائرة بعين الاعتبار الحلول والأساليب المبتكرة للوصول إلى جميع فئات المجتمع من خلال الحرص على اتباع التعليمات من الجهات المختصة، واستخدام مخرجات آمنة وإيجابية، على أيدي كوادر مؤهلة وذوي خبرة في حل المشكلات المجتمعية.

جلسات التحكيم وأشار إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، إلى أن الدائرة تزود المتعاملين بالاستشارات الدينية والاجتماعية والعلمية على مدار العام، والتي تسهم في علاج الحالات التي تواجه عوائق وتحديات اجتماعية، في المجالات السلوكية والتربوية والأسرية، إلى جانب الاستشارات الزوجية وقضايا الحضانة والإصلاح الأسري ومسببات الطلاق وآثاره من خلال الحوارات عبر الهاتف، وجلسات التحكيم، إلى جانب التفاعل مع موقع الدائرة الإلكتروني.

إجراءات

وقالت موزة الشامسي مسؤولة الاستشارات الدينية إنه بعد الظرف الاستثنائي الذي شهدته الدولة والعالم، أصبح استقبال مقابلات المتعاملين عن بعد بما يتماشى والإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة المتعاملين، مؤكدة أن العمل عن بعد كان له الأثر الإيجابي في تحويل التحديات إلى فرص بهدف دعم استقرار الأسرة والمجتمع.

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