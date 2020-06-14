3875 جولة تفتيشية نفذتها بلدية دبا الحصن

المصدر: (دبا الحصن - البيان)

أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية نفذت 3875 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمؤسسات والمنشآت العاملة في المدينة. وقال اليحيائي إن قسم الرقابة الهندسية نفذ 626 جولة تفتيشية وجه خلالها 168 إخطاراً للمنشآت والمؤسسات المستحقة، فيما نفذ قسم رقابة الأغذية 1386 جولة تفتيشية على محلات وأسواق بيع المواد الغذائية في المدينة وجه خلالها 167 إخطاراً، وقام بـ 30 مخالفة للمحلات والمؤسسات التي لم تلتزم بالتعليمات والقوانين.

ونفذ قسم الرقابة الصحيــــــــة 890 جولة تفتيشيـــــــــة وجه خلالها 40 إخطاراً، فيما قام قسم الرقابة البيئية بـ 6 جولات تفتيشية، أما قسم الخدمات البيطرية فقام بـ 937 جولة تفتيشية وجه خلالها 14 إخطاراً و8 مخالفات للمؤسسات المخالفة، بينما نفذ قسم النظافة والصرف الصحي 30 جولة تفتيشية وجه خلالها 7 إخطارات.

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