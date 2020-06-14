بلدية الشارقة تتلقى 20 ألف طلب تصديق عقد إيجار رقمياً

المصدر: الشارقة ـ البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قطاع خدمة المتعاملين اتخذ مجموعة من الإجراءات، للتعامل مع جميع معاملات الجمهور وإنجازها كما هو معتاد قبل جائحة «كورونا»، بعد أن وفر لموظفيه جميع الأدوات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد، حيث استقبلت جميع إدارات القطاع كل معاملات الجمهور بشكل رقمي، وتم إنجازها بالسرعة اللازمة، بفضل ما قامت به البلدية من خلال مشروع «سابق» لتقديم الخدمات بصورة رقمية، حيث تلقت 20 ألف طلب تصديق عقد إيجار، منذ إطلاق الخدمة رقمياً.

إنجاز

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن قطاع خدمة المتعاملين من أكثر القطاعات التي تُعنى بالجمهور، ويستقبل أعداداً كبيرة من المراجعين بشكل يومي، لإنجاز المعاملات المختلفة، كالمتعلقة بالمواقف العامة أو عقود الإيجار أو الخدمات العامة أو الرقابة والتفتيش البلدي وغيرها من المعاملات، التي تهم شريحة كبيرة من المتعاملين.

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