11000 مراجع لـ«الأسنان» منذ مارس الماضي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة، عن البدء بتقديم كافة خدمات الأسنان في المراكز التابعة لها، كما سيتم إعادة تشغيل بعض التخصصات مثل تركيبات وتقويم الأسنان وعلاج لب الأسنان وأسنان الأطفال وعلاج اللثة وجراحة الوجه والفكين بالإضافة إلى استمرار استقبال المراجعين بعيادة الممارس العام للأسنان، وستبدأ الإدارة بإعادة التشغيل الجزئي لعيادات الأسنان، حيث سيتم انضمام مركز ند الحمر الصحي ومركز الصفا الصحي لبقية المراكز المفتوحة، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مراكز جديدة وخدمات شاملة اعتباراً

من الأحد المقبل. وقالت لـ«البيان»: «بلغ عدد المرجعين لطب الأسنان منذ شهر مارس الماضي إلى الآن 11 ألف مراجع، حيث تم تقديم الخدمة تحت تدابير وقائية صارمة، مشيرة إلى أنه مع بداية انتشار (كوفيد 19) اتخذت الإدارة عدة خطوات احترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تقليل عدد العيادات ليكون تقديم الخدمة بمركزي المزهر والبرشاء فقط بالإضافة إلى مستشفيي راشد وحتا، واختصر تقديم الخدمة على الطوارئ لحالات الأسنان».

طوارئ

وأوضحت أنه سيتم استقبال مرضى الحالات الطارئة في مركزي البرشاء الصحي وند الحمر الصحي، مشيرة إلى أنه بإمكان المراجعين تسجيل مواعيد مع الممارس العام بالتواصل مع مركز الاتصال، حيث سيتم تحويلهم إلى عيادة الأسنان بمراكز البرشاء وند الحمر والمزهر، وسيتم التواصل مع المراجعين المسجلين بكل تخصص مع المرضى الذين تم إلغاء مواعيدهم بسبب الجائحة، حيث سيتم تسجيل مواعيد جديدة حسب نوع العلاج المدرج لهم وأولويات العلاج.

وأضافت: تم تخصيص مركز الصفا الصحي وهو من المراكز المدرجة خالية من «الكوفيد19» لاستقبال وعلاج الأطفال تحت عمر 8 سنوات بمواعيد مسبقة عن طريق تسجيل موعد لعيادة الأطفال من خلال الاتصال الهاتفي بمركز الاتصال وسيتم تحويلهم إلى مركز الصفا الصحي أو بالتحويل من الممارس العام بأي من المراكز الصحية وسيقومون بتحديد مواعيد بعيادة طب أسنان الأطفال.

وأكدت المسمار أن عيادات الأسنان بالهيئة قامت باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لحماية المراجعين والعاملين إضافة لحفظ التباعد الجسدي مع تعقيم كامل للعيادة بعد كل زيارة.

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