«إقامة دبي» تشارك في عدد من فرق مبادرة بناة المدينة

المصدر: دبي - البيان

تشارك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ضمن عدد من الفرق المشاركة في مبادرة بناة المدينة، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة بنسبة 100 %، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للعمل على تحسين الخدمات الحكومية المشتركة، من خلال تطبيق منهجية التصميم الإبداعي للخدمات.

وشملت قائمة الخدمات التي تعمل الإدارة على تحسينها، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، خدمة تصاريح الإقامة، التي تهدف إلى تحسين رحلة المتعاملين، وتقليل خطوات الحصول على الخدمة المتكاملة لإنجاز طلب تصريح الإقامة، وخدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفى، وهي واحدة من الخدمات الحكومية الإنسانية، التي تلبي احتياجات أهل المتوفى، منذ لحظة الوفاة، من إجراءات دفن أو ترحيل الجثمان خارج الدولة، ما يؤثر إيجابياً في نفوس أهل المتوفى وتقليل العبء عليهم.. وتتمثل خدمة بيتنا مثالي، في توفير بيئة منزلية مثالية وسعيدة، من خلال تطبيق أفضل معايير الاستدامة والسلامة العامة، وجودة الهواء الداخلي.

وتهدف الخدمات الحكومية في المناطق الحرة، إلى تحسين إجراءات إصدار الإقامة في المناطق الحرة، ما يعزز من مكانة المناطق الحرة، كمناطق جاذبة للاستثمارات الخارجية، حيث تمتاز هذه الخدمة بسهولة وسرعة الإجراءات، والحصول على إقامة خلال 5 أيام عمل، وتوفر خدمة رحلة المسافر، تزويد سيارات تيسلا بالمعدات اللازمة، لإنهاء إجراءات السفر، واستلام بطاقة الصعود إلى الطائرة.

وتشمل الخدمات أيضاً، خدمة الزواج، وهي عبارة عن خدمة حكومية مشتركة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، لتسهيل إجراءات الزواج، من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية، توفر كافة المعلومات للمتعامل، والتي تبدأ من الفحص الطبي، وتنتهي بتحديث بياناته في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

العمل الجماعي

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة، الحرص على تفعيل مبادرة بناة المدينة، التي تعد إحدى المبادرات التي تتبناها إمارة دبي، لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، بهدف تسهيل عمل القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة إمارة دبي، كواحدة من أهم مدن العالم في الريادة والتميز.

وأوضح أن هذا التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي، ساهم بشكل كبير في إطلاق مفهوم مبتكر للخدمات المقدمة للمتعاملين، وترسيخ قيم العمل الجماعي، وتذليل الصعاب، للارتقاء بمستوى جودة وكفاءة العمل الحكومي.

تعزيز التعاون

وقال العقيد عبد الصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، إن «إقامة دبي» تشارك، وبشكل مستمر، في المبادرات التي تطلقها حكومة الإمارات على وجه العموم، وحكومة دبي على وجهة الخصوص، وتعتبر مبادرة «بناة المدينة»، من المبادرات الرائدة على مستوى الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وتحسين الخدمات المشتركة في ما بينها، كباقات خدمة متكاملة، تضمن تحقيق تجربة فريدة من نوعها للمتعاملين، وتحقق سعادتهم، ما يجسد رؤية القيادة في تقديم خدمات ابتكارية تفوق توقعات المتعاملين.

ونوهت النقيب مريم تعيب عبد الله مدير إدارة العمليات الإدارية، بأن مبادرة بناة المدينة، تمر بعدة مراحل مختلفة، منها التحضير وجمع المعلومات، وتوليد الأفكار المثالية بين الفرق المشاركة من كل جهة حكومية، ومناقشتها، وتصميم رحلة المتعامل، ووضع التحديات التي قد تواجه كل خدمة، ومن ثم مرحلة التطبيق والمتابعة، حيث يقوم كل فريق عمل من الفرق المشاركة، بمتابعة رحلة المتعامل من كل النواحي، وفق منهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية، وتطبيق دليل بناة المدينة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات، ساهمت في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية، وتقليل الخطوات على المتعامل، ما يسهم في تحقيق السعادة له، إضافة إلى تقليل نسبة استخدام الورق، وذلك تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، بأن تكون دبي خالية من الأوراق بنسبة 100 %، بحلول 2021، كما ساهمت أيضاً في رفع جودة الخدمة والتأثير الإيجابي في الإنتاجية، ووقت إنجاز المعاملة.. لافتة إلى أن بعض الخدمات في الوقت السابق، كانت تستغرق أكثر من أسبوع، بينما باتت الآن تستغرق من يوم إلى 5 أيام عمل.

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