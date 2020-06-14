184 اتصالاً مرئياً بين نزلاء المؤسسات العقابية وذويهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن عدد الاتصالات المرئية بين نزلاء المؤسسات العقابية وذويهم بلغ 184 اتصالاً منذ إطلاق الخدمة.

وقال: إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أطلقت خدمة التواصل المرئي عن بعد، بين نزلاء المؤسسات العقابية وذويهم داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الماضية، كمبادرة إنسانية لنزلائها تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأوضح أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي بالكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

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