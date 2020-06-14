لجنة بطاقة «إسعاد» تنفذ 7 مبادرات لدعم جهود مكافحة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

نفذت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي 7 مبادرات مجتمعية متنوعة، في إطار الجهود الرسمية التي تنفذها العديد من الجهات المعنية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا»، كان لها الأثر في دعم جهود «خط الدفاع الأول» وتعزيز القدرات المجتمعية الرامية إلى مساندة الجهات الرسمية لتخطي الأزمة الصحية، وتوزعت تلك المبادرات بين توفير مواد الوقاية الصحية، والمواد الغذائية، ومبادرة التعقيم الوقائي، إضافة إلى مبادرة الدعم المعنوي المتمثلة بتقديم الشكر والعرفان لجنود خط الدفاع الأول.

خطة

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد منذ بداية الأزمة الصحية التي تشهدها الدولة، تلقينا تعليمات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأهمية وضع خطة للدعم اللوجستي، يتم من خلالها تنفيذ مبادرات متنوعة لدعم الجهود الشاملة التي تنفذها مختلف الجهات الرسمة ذات الصلة بتعزيز قدرات المجتمع لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ولذلك قمنا بالتنسيق مع العديد من شركائنا في الشركات والمؤسسات التجارية، واستطعنا أن نضع خطة تعتمد بشكل أساسي على توفير الأولويات الملحة وتقديمها لجهات الاختصاص، الأمر الذي مكننا من تنفيذ مبادرات ناجحة حققت وفراً مالياً بقيمة 13 مليوناً و937 ألفاً و173 درهماً.

تعقيم

وتابعت: لقد كان على رأس أولوياتنا خلال الفترة الماضية، المساهمة في توفير مواد التعقيم الصحية، حيث تمكنا من توفير 10,000 صندوق يحتوي على معقم يدوي ومناديل ورقية صحية بقيمة 235,000 درهم، و4000 قطعة من الكمامات الصحية بقيمة 15,700 درهم، تم توزيعها على جنود خط الدفاع الأول، ومنتسبي مختلف مراكز وإدارات شرطة دبي، إضافة إلى القيام بعملية تعقيم فعلية لمباني وإدارات القيادة العامة لشرطة دبي، ومركبات الدوريات الأمنية التابعة لها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ300,000 درهم، الأمر الذي ساهم في توفير أجواء صحية ملائمة لعمل الموظفين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وجبات غذائية

أكدت منى العامري ان الوقوف خلف جنود خط دفاعنا الأول احتل أهمية كبيرة، ولذلك قمنا بالتنسيق مع شركائنا في 21 مطعماً في دبي، لتوفير وجبات غذائية يومية، وصل عددها إلى 84 ألفاً و504 وجبات، بقيمة 3 ملايين و92 ألفاً و723 درهماً، حيث تولى فريق لجنة بطاقة إسعاد إيصالها إلى مختلف المواقع التي يوجد بها خط الدفاع الأول، ولا سيما مراكز الشرطة والدوريات الأمنية، إضافة إلى الأشخاص الموجودين في المحجر الصحي بمنطقة «ورسان»، وغيرها من المواقع.

وأشارت إلى أنه من ضمن المبادرات مبادرة «شكراً خط دفاعنا الأول» حيث قمنا وبالتنسيق مع شركة «باتشي» العالمية للحلويات، بتقديم هدايا عينية وصل عددها إلى 10 آلاف هدية، بقيمة مليونيْن و300 ألف درهم، تصاحبها رسائل شكر وتقدير إلى جنودنا في خط الدفاع الأول.

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