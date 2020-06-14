تعاون بين جامعة الشارقة و«اتصالات» في تكنولوجيا الاتصال

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت جامعة الشارقة اجتماعاً مع «اتصالات» عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بهدف إطلاق المشروع المقدم من «اتصالات» لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت في كل مباني جامعة الشارقة، من خلال إطلاق مشروع إدارة نظام الاتصالات IP Telephony Services، إلى جانب وضع المقترحات اللازمة لهذه البنية والبحث في تطوير بعض المشروعات المقدمة من «اتصالات» لتحديث تطبيقات جديدة للهواتف، ودعم شبكة الإنترنت، ودراسة تحويل مباني الجامعة إلى مبانٍ ذكية.

مقومات

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن التعاون مع اتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت في كل مباني جامعة الشارقة، هو مطلب تحتمه ليس مكونات التطوير والتقدم فقط على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي حققتها جامعة الشارقة، والتي سجلتها كثير من المنظمات العالمية المتخصصة برصد تقدم جامعات العالم وفقاً لمختلف معايير التقدم من أعمال ومهام الجامعات، التعليمية منها والعلمية ومقومات الاستدامة وغيرها من هذه المهام أو الأعمال، بل هو مطلب استراتيجي، أبرز أهميته والحاجة العملية والعالمية إليه وباء كورونا المستجد الذي حتّم على مختلف دول العالم، ولا سيما العصرية منها، إيجاد البدائل والوسائل التقنية اللازمة لدعم التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من أخطار هذا الوباء.

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