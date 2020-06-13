"ديوا" تطلق حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" السنوية للعام الخامس على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" للسنة الخامسة على التوالي. وستكون الحملة لهذا العام رقمية من خلال منصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنواتها الداخلية والخارجية، وستستمر لمدة ثلاثة شهور تحت شعار "ابدأ بالترشيد الآن". وتتضمن الحملة عدداً من الإرشادات البسيطة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال أشهر الصيف، وتمكين المتعاملين من تبني نمط حياة مستدام.

وتحث الحملة أصحاب المنازل على الاستفادة من برنامج "نهجي المستدام" الذي يتيح لمتعاملي القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية، بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة لترشيد الاستهلاك من خلال توفير نصائح تصمم خصيصاَ للمتعاملين بناءَ على نمط استهلاكهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تسير الهيئة على خطى الآباء المؤسسين ووفق رؤية القيادة الرشيدة لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإطلاق مبادرات ومشاريع على مدار العام تهدف إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع كافة بأهمية اتباع عادات وسلوكيات ترشيدية، بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في خفض البصمة الكربونية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2030".

وأضاف معاليه: "حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2019 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و7.8 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و300 مليون درهم، وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية. وترسخ هذه الوفورات مسيرة الهيئة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وتعزز دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً".

من جانبها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: "تحرص الهيئة على إشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة في دبي، من خلال اتباع عادات يومية بسيطة ونمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على هذه الثروة الوطنية. وتشير الاستجابة الواسعة التي تحققها مبادرات الهيئة إلى ارتفاع الوعي بين مختلف فئات المجتمع بأهمية المشاركة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مما يدفعنا لإطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة الرامية إلى تشجيع المعنيين على تحمل مسؤولياتهم وتحفيز التنافس الإيجابي بينهم لترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية".

ويمكن الوصول إلى برنامج "نهجي المستدام" بعد تسجيل المتعامل الدخول على حسابه الخاص لدى الهيئة عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني، وتحديث ملف "أنماط الاستهلاك" للاستفادة من نصائح الترشيد التي أعدت خصيصاً لكل متعامل. وتشمل توجيهات الهيئة الترشيدية في حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية، ومعالجة تسربات المياه، واستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موّفرة للطاقة، وغير ذلك من إرشادات بسيطة يمكن لجميع أفراد المجتمع اتباعها. ويمكن الاطلاع على نصائح الترشيد عبر تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي وموقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae

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