رئيس كوستاريكا يشكر محمد بن زايد على دعم الإمارات لبلاده

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل كارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس جمهورية كوستاريكا، طائرة المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات أمس إلى بلاده، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مساعدة مختلف دول العالم على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

امتنان

وعبّر عن بالغ شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، كما عبّر عن تقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات على إعادة مواطنين كوستاريكيين إلى بلادهم.

ووصلت طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية و10 آلاف من أجهزة الفحص إلى كوستاريكا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء. وقال جمعة الرميثي، سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا: «بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما، شهدت العلاقات الثنائية نقلات نوعية أسهمت في بناء شراكة استراتيجية، وأدت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري ومسيرة التنمية في البلدين الصديقين. وفي هذا الإطار، تم توفير المساعدات الطبية لكوستاريكا تأكيداً لقوة ومتانة تلك العلاقات».

وأضاف أن دولة الإمارات حريصة دائماً على أن تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، وأن تقدم يد العون للفرق الطبية التي تعد من الفئات الأكثر تعرضاً لتلك الجائحة.

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