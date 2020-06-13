9 أطنان مساعدات طبية من الإمارات إلى تشيلي

المصدر: أبوظبي- وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء. وكان تيودور ريبيرا وزير خارجية جمهورية تشيلي قد استقبل طائرة المساعدات التي قدمتها الإمارات، أمس، لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد 19».

علاقات

وقال عبدالرزاق هادي العوضي سفير دولة الإمارات لدى تشيلي: «تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلي تطوراً مستمراً، وهناك حرص على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين». وأضاف، إن هذه المساعدات الطبية المقدمة لتشيلي اليوم تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في البلاد لمكافحة (كوفيد 19)، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية في مجال الرعاية الصحية. يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 905 أطنان من المساعدات، استفاد منها نحو 905 آلاف من العاملين في القطاع الطبي

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