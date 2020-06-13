«تايم»: الإمارات رائدة عالمياً في احتواء «كوفيد 19»

ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن الإمارات كانت من أفضل الدول على مستوى العالم في احتواء فيروس «كورونا» المُستَجد، «كوفيد 19»، والحد من تفشيه، بما ساعد على تقليل عدد الإصابات به والوفيات الناجمة عنه في الدولة إلى أدنى حد ممكن. ونشرت المجلة أمس تقريراً بعنوان «أفضل التجاوبات العالمية مع جائحة «كوفيد 19»، واستعرضت فيه أبرز التجارب الناجحة لمختلف دول العالم في التعامل مع الجائحة والحيلولة دون المزيد من انتشارها، ومن أهم التجارب التي عرض لها التقرير تجارب الإمارات، كندا، كوريا الجنوبية، آيسلندا، نيوزيلندا، أستراليا، سنغافورة، وتايوان.

وتطرق التقرير إلى تجربة الإمارات، فذكر أنها كانت من أهم الدول التي خاضت تجارب ناجحة في التعامل مع «كوفيد 19»، حيث نجحت في احتوائه، وهو ما تمثل في الانخفاض الواضح في عدد حالات الإصابة. وأوضح أن عدد الوفيات بسبب «كوفيد 19» متدن للغاية في الإمارات، مؤكداً أن نجاح الإمارات في التعامل مع «كوفيد 19» يتميز بقيمة خاصة، كونها استطاعت تحقيقه في ظل ظروف خارجية بالغة الصعوبة، ومن أهمها التراجع الحاد في أسعار النفط. (دبي - سيد صالح)

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