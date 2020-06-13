محمد بن راشد يقوم بجولة تفقدية في دبي

المصدر: دبي- علاء الجمل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحياة لا تتوقف، حيث تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى، ويعود الإنسان لحركته دون يأس ولا فتور، في إصرار دائم لصناعة الحياة.

وقال سموه في تدوينة بحسابه على «تويتر» عبر وسم #علمتني_الحياة: «علمتني الحياة أن الحياة لا تتوقف.. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى وينقضي أمر ليأتي آخر.. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث وتتجدد الحياة ويعود الإنسان دائماً لحركته التي أرادها الله.. لا ييأس ولا يفتر بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة».

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، بجولة تفقدية في عدد من المرافق والمنشآت بمناطق مختلفة من مدينة دبي إيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، خاصة مع عودة الموظفين إلى مقار العمل بنسبة 100 % يوم غد، وضمن استراتيجية ما بعد احتواء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وشملت جولة سموه منشآت فندقية وسياحية، إلى جانب مراكز تسوّق، حيث عبّر سموه عن ثقته بقدرة دبي على استعادة حيويتها وزخمها في أسرع وقت ممكن، بالاعتماد على المزايا النسبية التي تتمتع بها ورسخت مكانتها مركزاً عالمياً متناهي الأهمية للمال والأعمال والسياحة والطيران والخدمات.

وعزّز التخطيط الاستباقي الذي انتهجته القيادة الرشيدة قدرة الإمارة على مواجهة واحتواء الأزمة، وتحقيق نسب شفاء عالية بالمقاييس العالمية، ما ساعد على العودة إلى الحياة الطبيعية تحفيزاً للاقتصاد ومواصلة مسيرة التنمية والبناء والريادة العالمية.

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