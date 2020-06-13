204 طلاب يعرضون ابتكاراتهم في معرض البيئة الافتراضي في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نظمت جمعية أصدقاء البيئة، مساء أمس الأول، المعرض البيئي الافتراضي تزامناً مع يوم البيئة العالمي.

وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، وحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة. وبمشاركة 204 طلاب على مستوى مدارس الدولة قاموا بعرض مشاريعهم وابتكاراتهم البيئية «عن بُعد»، آملين بأن يحظى ما قدموه على رعاية ودعم، خصوصا في المجالات الجديدة المتمثلة في الطاقة المتجددة والمستدامة وجميعها تصب في خدمة البيئة الإماراتية.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض على أن جمعية أصدقاء البيئة تهدف من تنظيم معرض البيئة الافتراضي على تعزيز وتطوير الأفكار المبتكرة في مجال المحافظة على البيئة، وتنمية الثقافة والسلوكيات البيئية الإيجابية. منوهاً إلى أن الفعاليات المرافقة للمعرض تؤكد على الالتزام الراسخ والأصيل بحماية البيئة ووضعها على أجندة الأولويات.

كما أن المعرض يأتي ضمن مجموعة من الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، وفي مقدمتها توعية وتثقيف الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور إبراهيم علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، في حديثه لـ «البيان»: «انطلق المعرض البيئي الافتراضي ليجسد للجمهور عامة أهمية المشاريع والابتكارات البيئية التي أنجزها الطلبة والطالبات، وضرورة تحويل أفكارهم إلى أسلوب عمل، مما يؤكد على الاهتمام بالقضايا البيئية والتوعية لدى المدارس وأفراد المجتمع وكافة المؤسسات.

وتنوعت المشاريع ما بين تقديم حلول للمشاكل البيئية، وحماية البيئة من المؤثرات التي تشكل خطراً عليها، والمحافظة على الموارد البيئية. وهناك مشاريع تقنية صديقة للبيئة نفذها الطلبة مؤكدين من خلالها على شعورهم بالمسؤولية اتجاه بيئتهم ومجتمعهم».

وأضاف: «وسيتم بعد عرض مشاريع الطلاب تقييم واختيار أفضل 10 مشاريع، وسيحصلون بعد ذلك على دعم وتكريم من الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، كما سيتم تقديم مبالغ الفائزين وبموافقتهم للجهات الصحية المعنية لدعم مكافحتهم لفيروس كورونا».

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