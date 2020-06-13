1600مراجع يومياً لمركز تقييم «كوفيد 19» المتميّز

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أكدت فاطمة سعيد النعيمي مدير علاقات المتعاملين في العيادات الخارجية التابعة لشركة «صحة»، أن مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات يقدم خدماته لأفراد المجتمع كافة الذين كانت نتيجة فحص «كوفيد 19» الخاصة بهم إيجابية.

مشيرة إلى أن المركز يستقبل يومياً أكثر من 1600 مراجع، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، ويتم إرشادهم على حسب حالاتهم الصحية لممرات وقاعات منفصلة، لا سيما أن تصميم المركز انطلق لمراعاة أعلى معايير مكافحة العدوى وتقليل انتشار الفيروس من خلال تخصيص تلك الممرات والقاعات المنفصلة لكل فئة من المراجعين.

وتقوم النعيمي أيضاً بالإشراف على الموظفين الإداريين في العيادات الخارجية في منطقة العين، إضافة إلى مراكز المسح لفحص «كوفيد19» في العين، وإشرافها أيضاً على «أدنيك» و4 مراكز مسح في العين، و5 مراكز مسح في بقية الإمارات.

متابعة

وقالت فاطمة النعيمي في حديثها لـ«البيان»: «أقوم بمتابعة الموظفين الإداريين في مركز «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات والذي يعد إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

حيث يمكّن تلك الفئة من إجراء الفحوص اللازمة والتقييم الطبي وتحديد الخطوات التالية بسهولة ويسر على أيدي فرق طبية ومتطوعين مدربين يتحدثون لغاتهم، إضافة إلى مدى سير إجراءات التسجيل ومتابعة مراكز المسح الأربعة في العين، و5 مراكز في الإمارات الشمالية».

وأضافت النعيمي: إن رحلة علاج المراجع في مركز «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات تبدأ عند تسلّمه رسالة نصية قصيرة على هاتفه بأن نتيجة الفحص الذي أجراه إيجابية، ويتعين عليه التوجه إلى القاعة الصفراء في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز.

حيث يتم قياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته ومن ثم تسجيله في نظام سلامتك الطبي وإجراء مسحة أنف إضافية له ومن ثم يعود إلى المنزل ويلتزم إرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة إما عن طريق رسالة نصية قصيرة أو من خلال تطبيق صحة أو تطبيق الحصن.

وفي حال أظهر التقييم أن حالته غير مستقرة أو أنه يحتاج إلى فحوص إضافية، يتم توجيهه إلى القاعة الحمراء لإجراء فحوص إضافية كتخطيط القلب والدم والأشعة ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج النقل إلى المستشفى أو يمكنه العودة إلى المنزل.

وفي حال كانت نتيجة الفحص الذي أجراه في المركز سلبية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة له لتوجيهه بمراجعة القاعة البنفسجية لإعادة إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من نتيجته.

أما في حال كانت إيجابية فيتعين عليه زيارة القاعة الزرقاء ليتم فحصه وتقييم حالته من قبل الطبيب ومن ثم يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل.

وأكدت نقطة مفادها بأنه في كل منطقة يوجد تسجيل خاص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعائلات والسيدات ومراعاة خصوصية المراجع في جميع مراحل الفحص، إضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية في سبيل حماية المراجعين والعاملين في المركز على حد سواء.

ولفتت إلى أنه تكمن فكرة الساعة الذكية أو السوار الإلكتروني في متابعة الحالات عندما تخضع للعزل المنزلي، وعمل عمليات المسح بشكل منتظم، كما تستخدم «للدبل موجب» عندما تكون الحالة مستقرة.

وأشارت إلى قيام طاقم المركز أيضاً بالتركيز على تثقيف المراجعين بالإرشادات الوقائية للحجر والعزل المنزلي أثناء وجودهم في المركز نظراً لأهمية الوعي الصحي والوقائي في الحد من انتشار الفيروس.

إشادة

كما أشادت النعيمي بجهود المتطوعين في مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات في منطقة العين والذين يبذلون جهودهم ويسخرون أوقاتهم بالتعاون مع الطاقم الطبي في المركز. حيث يقومون باستقبال المراجعين، وتسجيل بياناتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتوجيههم إلى قاعات المركز.

وقالت: «إن المتطوعين يدركون تماماً أن المجتمع بحاجة إلى تعاون كل شخص سواء بمساندة خطوط الدفاع الأولى في القطاع الصحي أو بالالتزام بالمنزل. إضافة إلى دعم الجهود الحكومية والصحية للإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة للحد من انتشار الفيروس».

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