«الأدلة الجنائية» في شرطة دبي تنال جائزة السلامة الدولية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، جائزة السلامة الدولية لعام 2020، والتي يمنحها مجلس السلامة البريطاني كل عام للجهات العاملة في القطاع الحكومي والخاص، نظير جهودها البارزة في الامتثال لمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وقال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة: إن هذا الفوز لهو إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي، وللعاملين في مجال الأدلة الجنائية على وجه الخصوص، نظراً لحرصنا على الارتقاء بمنظومة العمل ومراعاة أدق التفاصيل، وتطبيق أحدث المعايير والمواصفات العالمية في كافة الإدارات الفرعية والأقسام والمختبرات.

وذكر الرائد الدكتور محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة، ورئيس الفريق المشارك في الجائزة، أنهم وبتوجيهات من اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، المشرف العام على «ملف المشاركة بالجائزة»، يعملون بحرص على تطبيق كافة المعايير المطلوبة بدقة وشفافية لاستيفاء المتطلبات الدولية.

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