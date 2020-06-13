«التميز والريادة» تحصل على 7 نجوم في «مشاريع المعرفة»

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، الإدارة العامة للتميز والريادة بمناسبة حصولها على السبع نجوم في برنامج مشاريع المعرفة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً، مثمناً جهود العاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة، التي أدت إلى حصول الإدارة العامة على هذه النتيجة التي تضاف إلى إنجازات الإدارة في مجال التميز والريادة.

وقال اللواء العبيدلي: إن القيادة العامة لشرطة دبي عندما بدأت نهج التميز كثقافة أخذت على عاتقها تبني أدوات معرفية لهذه الثقافة، ومنها أداتان مهمتان وهما أداة التطوير 6 سيجما، وأداة التطوير كايزن، وهي أول مؤسسة شرطية على مستوى المنطقة تتبنى أداة 6 سيجما للتطوير وكان ذلك في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت ونحن نطور أدواتنا باستمرار وأصبح لدينا ضباط مختصون ومرخصون دولياً في استخدام مثل هذه الأدوات.

وأكد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة أن سقف طموحات القيادة العامة لشرطة دبي لا نهاية له، فهي تعمل على أن تكون متميزة في جودة الخدمات والعمل على المنافسة للوصول إلى الجودة العالمية، مشيراً إلى أن سر تميز شرطة دبي يعود إلى حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في مؤسستها.

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