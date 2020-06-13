العودة للعمل لا تعني ترك الحذر

أصدرت القيادة العامة لشرطة عجمان عدداً من منشورات التوعية في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عودة الموظفين للعمل، بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة المرض، ومن أجل الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وركزت في المنشورات على أهمية مراعاة ضوابط الوقاية في بيئة العمل وبعد الانتهاء من العمل من اجل تعزيز الصحة العامة والسلامة لكافة العاملين وحماية سلامتهم.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان بأن العودة إلى العمل في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، لا تعني ترك الحذر كما رحبت بعودة العاملين، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية قبل وأثناء العمل وفي بيئة العمل، مؤكدة ان الالتزام يعتبر مطلباً مهماً للحماية والسلامة والوقاية من الإصابة بالعدوى، متمنية للعاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية دوام الصحة والعافية. (عجمان - البيان)

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