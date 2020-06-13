«كهرباء دبي»: جاهزية كاملة لاستقبال الموظفين غداً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة باشرت بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بعودة العمل في دوائر حكومة دبي، حيث بدأت عودة موظفي الهيئة للعمل في مكاتب ومباني الهيئة تدريجياً يوم 31 مايو الماضي، لتصل النسبة إلى 100 % يوم غدٍ الأحد 14 يونيو، وذلك وفق «بروتوكول العودة للعمل»، الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة، والوسائط التقنية في منظومة العمل.

وأضاف: نضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين على رأس قائمة أولوياتنا، وتسهم الجهود التي اعتمدتها الهيئة، في دعم الصحة النفسية للموظفين العائدين للعمل، وتعزيز شعورهم بالأمان، حيث تمت تهيئة مرافق الهيئة، لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة، من خلال تطبيق جميع التدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام.

بما في ذلك التعقيم المستمر لمرافق الهيئة، وتوفير المطهرات ومعقمات اليدين وكمامات الوجه والقفازات، وتركيب كاميرات حرارية في مختلف مرافق الهيئة، واعتماد ساعات الدوام المرن، للحد من الازدحام عند الدخول أو الخروج، مع توفير نقاط دخول وخروج منفصلة، للحفاظ على التباعد، إضافة إلى تعزيز وعي الموظفين والمتعاملين بالتدابير الوقائية.

فحوصات

كما تم الاتفاق مع جهات صحية متخصصة، لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كوفيد 19، وتخصيص غرف خاصة للعزل في مرافق الهيئة، في حال ظهور أي عوارض على أي من الموظفين. إضافة إلى ذلك، يجري فحص العمال والمهندسين والموظفين، من قبل المقاولين الذين يوجدون في مواقع المشروعات التابعة للهيئة، لضمان عدم انتقال العدوى لموظفي الهيئة من المهندسين والمشرفين.

رؤية

قال معالي سعيد الطاير: بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وبرهنت الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، مرونة النظام الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، وقدرته على مواكبة جميع التغيرات، والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بكفاءة واقتدار.

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