اكتمال تحضيرات «محمد بن راشد للإسكان» لعودة الموظفين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح أحمد الكندري، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ«البيان» أن موظفي المؤسسة جاهزون لبدء تطبيق الدوام الكامل اعتباراً من الغد، باستثناء بعض الفئات، التي تشمل كبار المواطنين ممن بلغوا 60 عاماً فأكثر، وأصحاب الهمم، والموظفات الحوامل.

بالإضافة إلى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، والأورام وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التي تسبب ضعف المناعة، فضلاً عن الأمهات العاملات اللاتي يقمن بمتابعة تعليم أبنائهن عن بُعد ممن هم في الصف الـ 9 فما دون.

إجراءات

وأضاف أن: «المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، التي تم وضعها للموظفين والمراجعين، وذلك حفاظاً على صحتهم، وتشمل التوقف عن استخدام جهاز بصمة الإصبع في نظام الحضور والانصراف، واستخدام تطبيق الموظف الذكي، وتعقيم المبنى 4 مرات خلال فترة الحجر، بالإضافة إلى تنظيف المبنى وبشكل كامل».

وتابع أن: «الإجراءات تضمنت أيضاً تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات، التي تجمع أعداداً كبيرة من الموظفين في مكان واحد، وعقد الاجتماعات عبر الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة، وتركيب بوابات خاصة للتعقيم.

وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وتوفير أجهزة التعقيم في المبنى، بالإضافة إلى زيادة عدد المعقمات الخاصة باليد، وتوفير كمامات وقفازات لموظفي المؤسسة وللمتعاملين الخارجيين، وأجهزة لقياس الحرارة».

وذكر أن الإجراءات الاحترازية تضمنت أيضاً توفير كمامات خاصة «واق للوجه» لموظفي خدمة العملاء، وتركيب ملصقات توضيحية بالمبنى تدل على وجوب التباعد بما يقارب مترين.

حرص

أكد أحمد الكندري، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية أن: «كل هذه الخطوات الاحترازية والوقائية تأتي انطلاقاً من التوجيهات السامية الصادرة من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والتي تعكس الحرص الدائم على سلامة كل شرائح المجتمع، وتثميناً للدور، الذي يقوم به الموظف في تعزيز عجلة التنمية، وحرصاً من «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، وفقاً لأعلى المعايير».

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