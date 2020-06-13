إطلاق «نظام إدارة الأداء الحكومي» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي «نظام إدارة الأداء الحكومي» باستخدام برمجية «IBM Planning Analytics»‏ والتي تعد من أفضل البرمجيات لإدارة الأداء.

وامتد مشروع تحديث النظام على مدى ستة أشهر اعتمدت فيها منظومة المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية المتوائمة مع استراتيجية الإمارة ومنظومة التميز الحكومي.

ويتضمن النظام إمكانية محاكاة تطور الأداء بناء على سيناريوهات معدة مسبقاً، والربط مع مختلف نظم المعاملات في الجهات الحكومية وصياغة التقارير ولوحات التحكم للقيادة.

وقام البرنامج بتدريب موظفي الحكومة على استخدام نظام إدارة الأداء الحكومي مع الحرص على التأكد من كفاءة وفاعلية النظام بتجربته لمدة شهرين، ومن ثم اعتماده وإطلاقه.

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