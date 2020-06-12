محمد بن راشد: الحياة تتجدد ولا تتوقف

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الحياة لا تتوقف .. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى ...وينقضي أمر ليأتي آخر .. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث ..وتتجدد الحياة .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: علمتني الحياة ... أن الحياة لا تتوقف .. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى ...وينقضي أمر ليأتي آخر .. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث ..وتتجدد الحياة .. ويعود الإنسان دائماً لحركته التي أرادها الله .. لا ييأس .. ولا يفتر .. بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة ..

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