الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى تشيلي لدعمها في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

وكان معالي تيودور ريبيرا وزير خارجية جمهورية تشيلي قد استقبل طائرة المساعدات التي قدمتها الإمارات اليوم لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وقال سعادة عبدالرزاق هادي العوضي سفير دولة الإمارات لدى تشيلي: "تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلي تطوراً مستمراً، وهناك حرص على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين".

واضاف أن هذه المساعدات الطبية المقدمة لتشيلي اليوم تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في البلاد لمكافحة (كوفيد-19)، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 896 طناً من المساعدات، استفاد منها نحو 896 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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