حمدان بن محمد يشارك في إطلاق خارطة الطريق للتعاون الرقمي العالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء عالميين في حدث إطلاق خارطة الطريق للتعاون الرقمي العالمي.

وقال سموه في حسابه على تويتر" شاركت مع الأمين العام للأمم المتحدة وزعماء عالميين في حدث إطلاق خارطة الطريق للتعاون الرقمي العالمي.. لسنوات قطعت الأمم المتحدة أشواطاً كبيرة في تقريب المجتمع الدولي والحاجة اليوم مضاعفة لجسور رقمية بين الشعوب.. ودولة الإمارات ستبقى داعمة لأي حراك عالمي في هذا الاتجاه".

الكلمة الكاملة لسمو الشيخ #حمدان_بن_محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ألقاها

خلال جلسة للأمم المتحدة بمناسبة إطلاق خارطة الطريق للتعاون الرقمي العالمي.@HamdanMohammed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FMj3e1ZQ9r — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 12, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز